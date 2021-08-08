Викрито популярну схему обману покупців у магазинах

Покупці часто стикаються із проблемою, коли вартість товару на касі виявляється вищою, ніж заявлена ​​на ціннику

У випадках виявлення обману претензії необхідно висловлювати не касиру, а адміністратору магазину. Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповів виконавчий директор «Союзу споживачів України» Максим Несміянов.

«Основна скарга в людей, що цінники на товари в магазинах не збігаються – в торговій залі вони одні, а на касі інші. Був унікальний випадок, коли на вагах видається чіткий стікер, а на касі цей стікер автоматично перераховується і дає ціну, яка більша на 30%», – повідомив він.

Як зазначив Несміянов, «різні бувають схеми», але покупцям треба бути уважними, оскільки закон у цьому випадку на їхньому боці.

«Якщо виникла така ситуація, треба говорити: ось ціна публічна, ось ваш чек. Касира ніколи не чіпайте в таких випадках, він не поверне різницю. Викликайте адміністратора і спілкуйтеся – вона вам поверне різницю. Не подобається їй щось – викликайте поліцію. Взагалі вам повинні повернути різницю – у них (у супермаркетах) на це є спеціальна каса. І найпростіший лайфхак – фотографуйте цінники, іноді ви технічно не можете згадати ціну», – порадив експерт.

До слова, українцям треба очікувати значного подорожчання молочних продуктів. Ціни на молоко і молочні продукти в Україні «злетять» угору восени 2021 року. Однією з причин зростання вартості цих продуктів може бути і зростання інфляції в Україні.

Як повідомлялося, вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на зернові, соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м'яса, яєць і молока.

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