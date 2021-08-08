  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Викрито популярну схему обману покупців у магазинах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Експерт порадив українцям бути уважними та відразу фіксувати підозрілі дії касирів - Викрито популярну схему обману покупців у магазинах
    Експерт порадив українцям бути уважними та відразу фіксувати підозрілі дії касирів
    Фото з відкритих джерел

    Покупці часто стикаються із проблемою, коли вартість товару на касі виявляється вищою, ніж заявлена ​​на ціннику

    У випадках виявлення обману претензії необхідно висловлювати не касиру, а адміністратору магазину. Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповів виконавчий директор «Союзу споживачів України» Максим Несміянов.

    «Основна скарга в людей, що цінники на товари в магазинах не збігаються – в торговій залі вони одні, а на касі інші. Був унікальний випадок, коли на вагах видається чіткий стікер, а на касі цей стікер автоматично перераховується і дає ціну, яка більша на 30%», – повідомив він.

    Як зазначив Несміянов, «різні бувають схеми», але покупцям треба бути уважними, оскільки закон у цьому випадку на їхньому боці.

    «Якщо виникла така ситуація, треба говорити: ось ціна публічна, ось ваш чек. Касира ніколи не чіпайте в таких випадках, він не поверне різницю. Викликайте адміністратора і спілкуйтеся – вона вам поверне різницю. Не подобається їй щось – викликайте поліцію. Взагалі вам повинні повернути різницю – у них (у супермаркетах) на це є спеціальна каса. І найпростіший лайфхак – фотографуйте цінники, іноді ви технічно не можете згадати ціну», – порадив експерт.

    До слова, українцям треба очікувати значного подорожчання молочних продуктів. Ціни на молоко і молочні продукти в Україні «злетять» угору восени 2021 року. Однією з причин зростання вартості цих продуктів може бути і зростання інфляції в Україні.

    Як повідомлялося, вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на зернові, соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м'яса, яєць і молока.

    Читайте також:




    Теги: лайфхак закон Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Викрито популярну схему обману покупців у магазинах