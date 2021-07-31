Фахівці назвали продукти, які істотно подорожчають в Україні

Вже до осені, незалежно від врожаю, вартість деяких продуктів знову істотно зросте

За останній рік ціни на продукти в Україні стрімко підвищилися. Експерти констатують, що винні у цьому кілька факторів: пандемія, через яку більшість транспортних потоків порушилася, несприятливі погодні умови і, як наслідок, зростання цін на світових ринках. Однак поточний рівень цін – не межа, тому вже до осені, незалежно від врожаю, вартість деяких продуктів знову може істотно зрости. Про це повідомляє Главред.

Чому дорожчають продукти

Економічний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що на зростанні цін позначилися пандемія і погодні аномалії.

«Через локдауни обмежили роботу сільськогосподарських підприємств і порушили транспортні зв’язки. Також у багатьох країнах світу цього року спостерігається то аномальна спекотна погода, то зливи і повені. Це призвело до втрати частини врожаю. Тому восени у світі знову спостерігатиметься дефіцит харчових продуктів, відповідно, зростатимуть і ціни. Оскільки Україна є експортером сільгосппродукції, насамперед зернових та олійних культур, то наші виробники орієнтуються на світові ціни. Їм вигідніше продати свою продукцію за кордон, ніж на внутрішньому ринку. На жаль, влада не вживає заходів для обмеження експорту, тому ціни продовжують зростати.

Експерт аналітичного центру «Українська фабрика думки» Юрій Гаврилечко додає, що ціни на продукти та сировину, які ми активно експортуємо в тому чи іншому вигляді, в осяжному майбутньому будуть тільки збільшуватися – в залежності від товарної групи, від 10 до 30% (а по окремих позиціях, можливо, і більше).

«Оскільки на зовнішньому ринку ціна на продовольство зростає, то очікувати того, що на внутрішньому вона буде падати, щонайменше, нерозумно. У зв’язку з тим, що з 2008 року Україна є членом Світової організації торгівлі, а в останню п’ятирічку у нас є угода про ЗВТ з ЄС, Україні забороняють використовувати тарифні бар’єри на експорт. Якби цього не було, то можна було б тимчасово за допомогою Кабміну і Верховної Ради підняти мита на вивезення рослинної сировини, завдяки чому організувати профіцит на внутрішньому ринку, що призвело б до зниження цін. Але цього не станеться, тому ціни будуть тільки рости», – говорить Гаврилечко.

Соняшникова олія: скільки коштуватиме

Згідно з даними Держстату, найбільше за останній рік подорожчала соняшникова олія – відразу на 80%. Як наслідок, ціна однієї пляшки олії в магазинах злетіла до 50-70 гривень. Як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, основне подорожчання соняшникової олії, яке припало на листопад минулого року, було пов’язане з низьким урожаєм соняшнику. «Ця тенденція склалася у всьому світі – крім того, на світовий ринок вийшов Китай, який почав активно скуповувати соняшникову олію. Як наслідок, на світовому ринку ціна підскочила відразу на 55%», – розповів Пендзін. Крім того, експерт звертає увагу, що світові ціни на соняшник, найбільшим експортером є Україна, не єдиний фактор, який впливає на ціну олії.

«Проблема не у зростанні ціни, а в тому, що в липні ціна рослинної олії на світовому ринку впала на 9,5%, а у нас зросла на 3%. І ця проблема – погана робота АМКУ. Адже якщо на світовому ринку ціна йде різко вгору, і також йде подорожчання на внутрішньому ринку, то це зрозуміло, бо експортер не продаватиме тут дешевше, ніж на зовнішньому. Але якщо на зовнішньому ринку ціна впала, та так, що вітчизняна олія коштує дешевше за кордоном, то поточне подорожчання – ні що інше, як узгоджені дії виробників, така собі «картельна змова», – переконаний експерт.

Експерти стверджують, що ціна на соняшникову олію найближчими місяцями стабілізується.

«Ціни занадто високі, люди скоротили споживання олії. Крім того, новий урожай соняшнику та збільшення виробництва олії сприятимуть стабілізації цін. Тому істотного подорожчання олії очікувати найближчими місяцями не варто», – вважає Олександр Хмелевський.

Цибуля знову подорожчає

Неоднозначна ситуація і з овочами з так званого борщового набору. Як пояснив очільник напрямку «овочі та фрукти» агентства АПК-Інформ Олександр Хорєв, проливні дощі червня більше відбилися на сезонних овочах – кабачки, перці, баклажани – але не відбилися на тих овочах, які будуть збирати на зимове зберігання.

«Якщо у серпні не відбудеться ніяких катаклізмів, то урожай повинен бути достатнім. Ситуація з цінами буде різною – якщо погода не внесе свої корективи, то вибір картоплі буде більшим, ніж у минулому сезоні, тому ціни можуть на 10-15% навіть просісти на початку сезону. Ситуація з цінами на капусту може повторитися з роком раніше – стрибків вище 9 гривень ми не очікуємо. Найбільше від погодних умов могла постраждати цибуля, тому через рясні опади може повторитися ситуація 2019 року, коли через погоду на зберігання заклали багато вологої цибулі. Тому зараз виробники знову можуть почати на ньому заробляти. Як зміняться ціни, поки говорити рано, але однозначно ціни будуть вищі ніж торік», – говорить Хорев.

Водночас за словами Юрія Гаврилечка, оскільки більшість врожаю овочів збирається дрібними фермерськими господарствами, є три фактори, які можуть спровокувати подорожчання овочів і фруктів на полицях торгових мереж.

Так, фермери можуть дещо підняти ціни через запуск ринку землі. «В цьому випадку, для тих, хто працює на землі, це загрожує тим, що їм через деякий час доведеться викладати якісь додаткові гроші за те, щоб земля, яка знаходиться у них в оренді, або стала їхньою, або вони мали можливість і далі нею користуватися. І до цього треба підготуватися», – каже Гаврилечко. І додає, що на зростанні також позначиться впровадження Україною санкцій проти Білорусі, внаслідок чого відбулося подорожчання добрив і палива – всі ці витрати надалі також можуть бути закладені у вартість продуктів.

Зростання цін на молочні продукти та м’ясо – на низькому старті

Подорожчати в майбутньому сезоні може і молочка. Зростання ціни на цю групу товарів експерти також пов’язують як зі зростанням цін на імпорт, так і малою кількістю вітчизняної сировини. «Відсутність дешевих варіантів імпорту масла в травні-липні в тому числі не дозволило закупівельним цінам молока знизитися в літній період. Переробники сировини тепер не мають запасу міцності, який традиційно накопичувався влітку, і в новому сезоні будуть змушені спершу підіймати відпускні ціни для полиці, а потім вже дивитися на сировинний ринок (який, звичайно, буде дорожчати)», – вважає провідний аналітик Інфагро Максим Фастєєв.

Крім того, за словами Гаврилечка, може вплинути на ціну і непрямий фактор у вигляді ухвалення парламентом скандального законопроєкту 5600, який підвищує оподаткування.

«У разі ухвалення його у вигляді закону, істотно зросте вартість харчових продуктів, бо його норми торкнуться як фермерів, так і агрохолдингів. Від нього фінансово постраждають власники землі, у яких 3-4 гектари, власники пасовищ, які безпосередньо не приносять грошей – всім їм доведеться платити мінімальні податкові зобов’язання. А щойно постраждають власники пасовищ, тут же постраждаємо і ми з вами, адже ціна на молоко і м’ясо автоматично підвищиться. Слідом за цим подорожчає і м’ясо птиці, тому що подорожчало м’ясо великої рогатої худоби.

А у зв’язку з тим, що цим же законом пропонується виключити з 4 групи спрощеної системи оподаткування виробників м’яса птиці та яєць, то на них збільшиться податкове та адміністративне навантаження. Плюс, оскільки на землю сільгосппризначення будуть тиснути додаткові податки, у нас подорожчають і корми (та ж кукурудза як основа раціону птахів)», – говорить експерт.