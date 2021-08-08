  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Молочна продукція значно подорожчає: коли та чому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виробництво молока зменшується - Молочна продукція значно подорожчає: коли та чому
    Виробництво молока зменшується
    Фото з відкритих джерел

    Українцям треба очікувати значного подорожчання молочних продуктів

    Ціни на молоко і молочні продукти в Україні «злетять» угору восени 2021 року.

    Однією з причин зростання вартості цих продуктів може бути і зростання інфляції в Україні. Про це повідомляє заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук, пише agronews.ua.

    «Якщо говорити про ціни на молоко і молочні продукти: влітку сезон великих надоїв, а восени надої молока зменшаться. Динаміка цін показує, що в нас у господарському секторі зниження обсягів виробництва молока більш ніж 6%, тобто немає показників того, щоб ми повністю могли забезпечити себе молоком. Відповідно, попит перевищує пропозицію, ціни ростуть», – сказав Денис Марчук.

    Крім того, експерт зауважує, що цьогоріч в країні зафіксована значна інфляція. І, якщо до України надходять імпортні продукти, вони не можуть коштувати дешевше, ніж на зовнішніх ринках.

    Нагадаємо, молочний ринок останнім часом працює в умовах дефіциту молока. Тому дуже багато виробників використовують сухі суміші. Така продукція, в основному, йде на експорт.

    Читайте також:
    Теги: інфляція експорт ринок продукти ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Молочна продукція значно подорожчає: коли та чому