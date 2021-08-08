Молочна продукція значно подорожчає: коли та чому

Українцям треба очікувати значного подорожчання молочних продуктів

Ціни на молоко і молочні продукти в Україні «злетять» угору восени 2021 року.

Однією з причин зростання вартості цих продуктів може бути і зростання інфляції в Україні. Про це повідомляє заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук, пише agronews.ua.

«Якщо говорити про ціни на молоко і молочні продукти: влітку сезон великих надоїв, а восени надої молока зменшаться. Динаміка цін показує, що в нас у господарському секторі зниження обсягів виробництва молока більш ніж 6%, тобто немає показників того, щоб ми повністю могли забезпечити себе молоком. Відповідно, попит перевищує пропозицію, ціни ростуть», – сказав Денис Марчук.

Крім того, експерт зауважує, що цьогоріч в країні зафіксована значна інфляція. І, якщо до України надходять імпортні продукти, вони не можуть коштувати дешевше, ніж на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, молочний ринок останнім часом працює в умовах дефіциту молока. Тому дуже багато виробників використовують сухі суміші. Така продукція, в основному, йде на експорт.

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