Соняшникова олія в Україні подорожчає до 100 грн, – прогноз експертів

Ціна на олію зросла ще більше: в Україні вона удвічі дорожча, ніж у Європі

За останній рік вартість соняшникової олії в Україні зросла майже на 90%

Соняшникова олія в Україні найближчим часом подорожчає на 30%. Вже восени ціна за літр продукту складе 100 гривень. Про це повідомляє ТСН.

«Експерти прогнозують, що вже восени літр олії коштуватиме понад 100 грн. Серед причин такого здорожчання — вартість сировини та сезонність продукту», — йдеться у повідомленні.

За словами експертів, саме ці фактори вплинули на те, що експорт української олії зменшився на 18%. Менше доставили продукту в Італію, Іспанію та Ірак.

Зазначимо, що за останній рік вартість соняшникової олії в Україні зросла майже на 90%. Тенденція до підвищення цін на вітчизняний продукт продовжиться, хоча у світі вартість олії з насіння соняшнику знизилася щонайменше на 10 відсотків.

За словами економіста Олега Пендзіна, за останній рік в Україні не було жодного місяця, коли б зупинилося підвищення цін на соняшникову олію. З початку року продукт подорожчав майже на 60 відсотків, а за останній місяць – майже на 4 відсотки.

Соняшникова олія-джерело поліненасичених жирних кислот, в ньому міститься велика кількість вітаміну F, Е. за даними досліджень, одна ложка соняшникової олії містить до 100% від необхідного добового споживання ПНЖК і близько 75% – вітаміну Е.

Нагадаємо, експортні котирування на сиру українську соняшникову олію для поставок в липні і серпні виросли до максимального значення з 17 червня 2021-го.

І хоч олія стрімко дорожчає, а експортери вимагають, аби влада не заважала їм вивозити соняшник.

Водночас генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

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