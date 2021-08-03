Які продукти найбільше подорожчали за чотири роки

Що їстівного можна купити на 50 грн

Порівняли, що можна було купити за 50 грн у 2017 році, і що – зараз

За останні чотири роки зарплата українців зросла майже вдвічі. У червні 2017 року середня офіційна зарплата (тобто до оподаткування) становила 7 360 гривень, а у червні цього року – 14 313 гривень, за даними Держстату. Зате ціни на продукти в Україні зросли не так суттєво. Про це пише 24 канал.

Найбільше подорожчало:

Чотири роки тому на 50 гривень можна було придбати 1,5-літрову пляшку олії, а тепер всього 800 мілілітрів.

Хліба у 2017 році на 50 грн можна було купити 5,5 буханців. А минулого місяця 50 гривень вистачило б лише на три хлібини.

Подорожчали на понад 50%:

М'ясо яловичини та варена ковбаса подорожчали на понад 50%. П'ятдесяти гривень недостатньо, щоб придбати кілограм чогось із цих продуктів.

Чотири роки тому 50 гривень дозволили б придбати 300 грамів масла, а сьогодні ледь вистачить, щоб купити 200-грамову пачку.

На сметану 50 гривень вже недостатньо, як це було у 2017 році.

У 2017 році можна було купити 1,7 кілограма гречки за 50 гривень, а сьогодні – лише 1,2 кілограма.

Трохи менше подорожчав цукор: 2,7 кілограма чотири роки тому проти 1,9 кілограма сьогодні.

Молоко додало третину в ціні, а картопля – 20%.

У 2017 році за 50 гривень можна було купити рівно 2 літри бензину, тепер вистачить на 1,7 літра.

Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2021 року в Україні значно зросли ціни на продукти харчування. Зокрема, у червні 2021 року індекс споживчих цін на продукти харчування дорівнював 9,8%, тоді як в загальному по країні інфляція становила 9,5%.

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