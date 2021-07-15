Пальмова олія в продуктах харчування. Парламент готує революцію

Ініціатори законопроєкту хочуть підвищити якість продуктів, що споживають діти

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики підтримав законопроєкт №5148 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживають діти». Про це інформує Agropolit.

Рішення ухвалили на засіданні 14 липня. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його завданням є удосконалення законодавства у галузі дитячого харчування з метою підвищення якості продуктів, які споживають діти.

Серед основних завдань законопроєкту зазначаено такі:

заборона використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах;

заборона використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів (кунжут, льон, глютен) у дитячому харчуванні;

заборона використання гідрогенізованої пальмової олії у харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво тощо);

штрафні санкції за порушення;

чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

Додамо, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №5657 «Про фортифікацію борошна».

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