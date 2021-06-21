Вільяму 39 років. Королівська сім'я привітала принца з днем народження (фото)

Герцога Кембриджського вітають усі прихильники, а також члени королівської сім'ї

Герцогові Кембриджському принцу Вільяму 21 червня виповнилося 39 років. З нагоди дня народження монарша родина привітала принца Вільяма та опублікувала його чарівні фото. Привітання з’явилося в Instagram королівської сім'ї.

21 червня спадкоємець британського престолу принц Вільям святкує день народження. Герцога Кембриджського вітають із 39-річчям усі прихильники, а також члени королівської сім'ї.

На офіційній сторінці Єлизавети II опублікували сімейне фото, на якому зображені принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні діти – принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї.

«Бажаємо герцогові Кембриджському щасливого дня народження», – написали під фото.

До привітань приєднався батько принца Вільяма принц Чарльз та герцогиня Камілла. У їхньому блозі опублікували світлину з сімейного архіву, де маленький Вільям лежить на колінах у батька. Також показали спільне фото Вільяма, Чарльза та Камілли.

Зазначимо, у відповідь на сторінці герцогів Кембриджських також з'явилося фото принца Вільяма з подякою за всі вітання: «Дякую за всі привітання з днем народження та добрі повідомлення».