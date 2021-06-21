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    Принц Чарльз отказался встречаться со своим сыном Гарри, который прилетит на открытие памятника принцессе Диане

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    Принц Чарльз отказался встречаться со своим сыном Гарри, который прилетит на открытие памятника принцессе Диане

    Ранее сообщалось, что принц Чарльз не позволит сыну Гарри и Меган Маркл получить титул принца, даже когда станет королем

    Принц Чарльз не планирует встречаться со своим сыном принцем Гарри, который прилетит на открытие статуи принцессы Дианы в центре Лондона. Памятник установят по инициативе братьев Гарри и Уильяма к 60-летию со дня рождения их матери (1 июля). Об этом сообщает The Sun.

    По данным издания, в день, когда братья принц Гарри и Уильям будут присутствовать на церемонии открытия статуи, их отец и бывший муж принцессы Дианы будет в шотландском замке Балморал. Отмечается, что принц Чарльз избегал встречи с Гарри и на похоронах мужа Елизаветы II принца Филиппа в марте.

    Источники также указывают, что братья Гарри и Уильям произнесут свои речи отдельно, а во время подготовки к мероприятию между ними не было полноценного общения — только короткие текстовые сообщения. «Отношения по‑прежнему очень натянутые, и пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время произойдет сближение», — отмечают источники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости Меган Маркл Принц Гарри Принц Чарльз
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    Принц Чарльз отказался встречаться со своим сыном Гарри, который прилетит на открытие памятника принцессе Диане