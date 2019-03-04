Винищувачі НАТО проведуть польоти в небі над Естонією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів, далеко від населених пунктів

Винищувачі Військово-повітряних сил Німеччини Eurofighter продовжать тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії наступного тижня. Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що з кінця серпня винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії. Вони базуються на авіабазі в Емарі.

Як відомо, за рішенням Північноатлантичної ради, повітряні сили НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО. На саміті в Чикаго в 2012 році місія була продовжена на невизначений термін. Другий авіазагін, що бере участь у місії, дислокований на авіабазі в Шяуляї.

Члени НАТО виділяють для проведення навчань і тренувань, в тому числі польотів на низькій висоті, частину свого повітряного простору. Польоти проходять за згодою Льотного департаменту і Аеронавігаційної служби Естонії.

Нагадаємо, минулого тижня по робочих днях винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter здійснювали тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії. Польоти проходили на висоті не менше 152 метрів і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів.

Джерело: УНН