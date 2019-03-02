Члени НАТО вкотре висловили стурбованість «конфліктом на сході України»



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Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини наголосили, що, як і раніше, стурбовані «конфліктом на сході України»

Альянсу потрібен більш послідовний підхід через окупацію Росією Криму, – НАТО

«Бухарестська дев’ятка»– глави країн східного флангу НАТО – під час чергового саміту в Кошице висловили стурбованість напруженістю в Азовському та Чорному морях, спровокованою окупацією Криму. Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на декларацію, прийняту за підсумками засідання.

Збори глав держав «Бухарестської дев’ятки» відбулися з нагоди 70-річчя створення Північноатлантичного альянсу та 20-річчя його четвертого розширення, коли до блоку вступили Чехія, Польща та Угорщина.

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини наголосили, що, як і раніше, стурбовані конфліктом на сході України та нещодавньою ескалацією в Азовському й Чорному морях, викликаною незаконними і агресивними діями РФ.

«Це ще один прояв ігнорування Росією міжнародного права, її конфронтаційної моделі поведінки і використання військових, а також невійськових інструментів – таких, як будівництво моста через Керченську протоку, для досягнення своїх геополітичних цілей. Все це вимагає від Альянсу більш послідовного та стратегічного підходу», – йдеться в тексті декларації.

Нагадаємо, раніше заступник головнокомандувача збройних сил НАТО в Європі генерал Джеймс Еверард у своєму виступі в Європейському парламенті заявив, що окупація Криму змінила євроатлантичне середовище безпеки.