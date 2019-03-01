Столтенберг заявив, що НАТО не хоче нової холодної війни з Росією



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Генсек НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр Болгарії Бойко Борисов

Генсек Альянсу закликав Росію дотримуватися умов Договору про нерозповсюдження ядерних ракет середньої і меншої дальності

НАТО не хоче нової холодної війни і закликає Росію дотримуватися умов Договору про нерозповсюдження ракет середньої і меншої дальності. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі в Софії з прем'єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим, повідомляє Associated Press.

«Ми не хочемо нової холодної війни. Закликаємо Росію дотримуватися умов Договору про нерозповсюдження ядерних ракет середньої і меншої дальності», сказав Столтенберг.

Генсек НАТО попередив, що порушення Росією одного з ключових договорів часів холодної війни є найбільшим викликом безпеки для Альянсу.

Столтенберг перебуває з візитом у Болгарії у зв'язку з майбутніми заходами з нагоди 70-річчя створення НАТО. Болгарія є членом Північноатлантичного альянсу з 2004 року.

Як повідомлялось, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети. Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1-2 лютого 2019 року. За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.

Пізніше в США заявили, що розпочнуть процес ліквідації договору про ракети 2 лютого. Днями в Росії представили ракету 9М729, яку вимагає ліквідувати Вашингтон. Після цього в Держдепартаменті заявили, що демонстрація озброєння не переконала Штати в дотриманні Росією умов договору. Як відомо, США вимагають ліквідувати ракету 9М729, щоб зберегти ракетний договір. Саме про це йшла мова на переговорах США і Росії в Женеві 15 січня. Обидві сторони залишилися розчаровані результатами зустрічі.





Джерело: УНН