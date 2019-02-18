В Естонії стартують навчання винищувачів НАТО



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Винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter виконають маневри в небі над Естонією

Польоти винищувачів ВПС Німеччини Eurofighter будуть відбуватися на низькій висоті і далеко від населених пунктів

У повітряному просторі Естонії цього тижня по робочих днях будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter. Про це повідомило ERR.

Зокрема, зазначено, що польоти будуть проходити на висоті щонайменше 152 метри і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів.

Зазначається, що з кінця серпня винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії. Вони базуються на авіабазі в Емарі.

Як відомо, за рішенням Північноатлантичної ради, повітряні сили НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО. На саміті в Чикаго в 2012 році місія була продовжена на невизначений термін. Другий авіазагін, що бере участь у місії, дислокований на авіабазі в Шяуляї.