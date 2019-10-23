«Жодна інформаційна операція повз мене не проходить». Зеленський різко відреагував на скандал серед «слуг»



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Президент Володимир Зеленський каже, що в курсі всіх подій і «тримає руку на пульсі»

Президент вважає, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні

Президент Володимир Зеленський, який з понеділка перебуває з офіційним візитом у Японії, заявив, що він слідкує за скандалом, який розгорівся всередині парламентської фракції партії «Слуга народу».

«Напевне, багато хто думає, що міжнародний візит президента у далеку країну – зручна нагода дискредитувати фракцію «Слуга народу» та посіяти розбрат і розкол, який надто сподобається нашим ворогам – і зовнішнім, і внутрішнім. Хочу сказати цим людям: якщо ви так насправді думаєте, то глибоко помиляєтеся. Я в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. Жодна заява, жодна інформаційна операція повз мене не проходить. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України», – написав президент.

Він вважає, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Зеленський додав, що якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи.

«Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були. Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо «вирішення питань». І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось», - йдеться в повідомленні.

«Механізм, як на мене, простий і прозорий. А тому – набагато кращий, ніж з‘ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали. Ми йшли на вибори під лозунгом «Зробимо це разом!» Я вірив і продовжую вірити в кожне слово з цього лозунгу. Разом – то разом. Разом робити, разом відповідати. Не намагаючись бути святішими за інших», - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

Також напередодні Дубінський оприлюднив переписку із закритої прокурорської групи, у якій йдеться про включення скандального громадського активіста Андрія Боровика до складу комісії, яка проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність.

До слова, напередодні іще кілька депутатів від партії «Слуга народу» почубились. Так, нардеп Євген Однак його однопартієць Гео Лерос розкритикував рішення колеги і запропонував йому «прийти на сесію в костюмі матрьошки». У коментарях під відео також висловилась колега Шевченка по партії Єлизавета Богуцька: «Євген, Вам не здається, що Ви від Бойка з Медведчуком нічим не відрізняєтеся? Ті теж з «добрих спонукань» до Путіна літають».