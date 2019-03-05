Вирок у справі Павла Гриба можуть оголосити 15 березня – батько політв’язня



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Український політв'язень Павло Гриб

Наступні судові засідання у справі Гриба призначені на 13, 14, 15 березня

На наступному тижні, 15 березня, суд в РФ у справі щодо Павла Гриба може оголосити свій вирок.

Про це повідомив батько політв’язня Ігор Гриб в коментарі «Унн».

«Наступні засідання призначені на 13, 14, 15 березня. І уже 15 березня, якщо суд продовжиться в такому темпі, то, можливий і вирок суду», - зазначив Ігор Гриб.

За його словами, на засіданні 4 березня суд розглянув факти, наведені адвокатом Гриба Мариною Дубровіною, а також клопотання самого Павла стосовно некоректності перекладів окремих матеріалів у справі.

При цьому він додав, що на засіданні був присутній український лікар, професор Олексій Притула, який з дитинства спостерігає Павла Гриба. Медик зокрема розповів про небезпеку і загрози, які становить для Павла перебування за гратами, а також про потребу негайної операції.

Нагадаємо, 18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

Директор Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та Росії Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

«Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

Нагадаємо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.