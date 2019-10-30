Вищий антикорупційний суд оголосив перший вирок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишня суддя апеляційного суду Дніпропетровської області Надія Посунся Фото: Судовий репортер

Колишню суддю визнали винною і призначили 51 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати державні посади (окрім виборних) протягом року

Вищий антикорупційний суд оголосив перший обвинувальний вирок. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як повідомляється, перший вирок був оголошений екссудді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся по факту неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачений законом України «Про запобігання корупції».

Так, колегія антикорупційного суду визнала суддю винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації - ред.).

«Екс-судді призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 гривень. Також призначено додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади, зазначені в пунктах 1, підпунктах «а», «в» пункту 2 частини 1 статті 3 закону України «Про запобігання корупції», крім виборних посад, терміном на один рік», - йдеться в повідомленні.

За версією обвинувачення, колишня суддя апеляційного суду Дніпропетровської області умисно не подала електронні декларації за 2015 та 2016 роки.

На засіданні Надія Посунся пояснювала, що декларації подала, але не в електронному вигляді, а в паперовому.

Вона просила оприлюднити її паперові декларації на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Жінка відмовилася від отримання ІПН і електронного цифрового підпису, оскільки вважає, що електронним носієм фактично підміняється її особистий підпис та ім’я. Суддя наполягала, що фактично її обвинувачують у відмові від отримання електронного цифрового підпису та за подання паперової форми декларації.

24 травня 2018 року Вища рада правосуддя звільнила суддю у зв’язку з поданням заяви про відставку.