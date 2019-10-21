В Антикорупційному суді оголошено обвинувальний акт експосадовцю Державної зернової корпорації



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Суд визначив порядок та обсяг дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього посадовця «Державної продовольчо-зернової корпорації України»

В Антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього посадовця ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), обвинуваченого у корупційному злочині. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На засіданні прокурором оголошено обвинувальний акт. Після чого судом було визначено порядок та обсяг дослідження доказів.

Наступне судове засідання – 23 жовтня 2019 року.

Як повідомлялось, проведеним розслідуванням встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року обвинувачений та інші службові особи, за обіцяну неправомірну вигоду в сумі 667 тис. доларів США, організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам. Ці дії призвели до завдання збитків державному підприємству у розмірі понад $60 млн.

Експосадовцю ПАТ «ДПЗКУ» інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 КК України.

У САП зазначають, що, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомлялось, 5 вересня Антикорупційний суд розпочав роботу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.

У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.