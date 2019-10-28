Антикорупційний суд розглядає новий позов щодо Гладковського



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Сім'я внесла заставу за Гладковського у розмірі понад 10 млн грн Фото: Радіо Свобода

Адвокат вважає, що була процедура порушена вручення повістки Гладковському

У Вищому антикорупційному суді України 28 жовтня відбудеться судове засідання за позовом НАБУ з вимогою притягнути колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію адвоката Гладковського Руслана Волинця.

«Засідання відбудеться у Вищому антикорупційному суді України на 9:30», - сказав адвокат.

Волинець вважає, що була процедура порушена вручення повістки. За його словами, Гладковський явно не хотів уникати цих слідчих дій.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.