Вищий антикорупційний суд відмовився заочно арештовувати Януковича



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Віктор Янукович втік з України у лютому 2014 року

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 30 жовтня

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду вирішив, що президенту-втікачеві Віктору Януковичу не обиратимуть запобіжний захід через порушення умов досудового розслідування.

Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Фейсбуці.

«Сьогодні, 26 жовтня, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому президентові України, який переховується від слідства із 2014-го року. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 ККУ. Причини відмови – порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

Також, як пояснюють у судовій установі, на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у кримінальному провадженні, у рамках якого просили обрати Януковичу запобіжний захід, як того вимагає законодавство.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 30 жовтня 2020 року о 16:30.

У суді нагадали, що прокурор САП клопотав про взяття експрезидента під варту в разі його затримання.

Раніше Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

24 січня 2019 року суд визнав Януковича винним у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу) і засудив до 13 років позбавлення волі.

Прокуратура вимагала максимального покарання для експрезидента (15 років позбавлення волі) та визнання його винним у посяганні на територіальну цілісність України (частина 3 статті 110 КК), розв'язанні й веденні агресивної війни (частина 2 статті 437) і пособництві в злочинах (частина 5 статті 27).

Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела, що Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України. Захист експрезидента заявив, що незгодний із рішенням, і подав апеляцію.