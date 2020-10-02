Янукович – зрадник. Адвокати президента-втікача програли апеляцію



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Вктор Янукович не зміг довести в апеляції, що не є державним зрадником

Захисник Януковича зібрався йти до Верховного суду

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

«За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані стороною захисту, залишено без задоволення. Вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф. залишено без змін», — йдеться в повідомленні пресслужби Київського апеляційного суду.

Його адвокат Вталій Сердюк заявив, що оскаржуватиме вирок у Верховному Суді.

24 січня 2019 року суд визнав Януковича винним у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу) і засудив до 13 років позбавлення волі.

Прокуратура вимагала максимального покарання для експрезидента (15 років позбавлення волі) та визнання його винним у посяганні на територіальну цілісність України (частина 3 статті 110 КК), розв'язанні й веденні агресивної війни (частина 2 статті 437) і пособництві в злочинах (частина 5 статті 27).

Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела, що Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України. Захист експрезидента заявив, що незгодний із рішенням, і подав апеляцію.



