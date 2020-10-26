Петиція про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва набрала необхідну кількість підписів



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Громадяни України виступили за ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Петицію має негайно розглянути президент України

Петиція щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, розміщена на сайті президента України, набрала необхідну кількість підписів і має бути розглянута главою держави.

Так, станом на ранок 26 жовтня петицію підтримали понад 25 тис. осіб і кількість підписів продовжує зростати.

Петиція була зареєстрована 30 липня, її автор - Данило Мокрик.

Автор зазначив, що в суді глибока вкорінилась корупція і практика неправосудності рішень.

«В рамках негайного забезпечення права громадян України на справедливий суд просимо президента України невідкладно подати до Верховної Ради законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва», - йдеться в тексті петиції.





Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.