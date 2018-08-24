Вишинський подав прохання про зустріч з омбудсменом РФ



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Кирило Вишинський хоче зустрітися з Тетяною Москальковою

Москалькова сподівається, що Вишинському дозволять зустрітися «з представником країни, громадянином якої він є»

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що головред «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський хоче зустрітися з нею.

Про це повідомляє ТАСС.

«Зі слів адвоката журналіста я знаю, що 20 серпня Кирило Вишинський підготував прохання щодо організації зустрічі зі мною і 21 серпня документ передали слідчому», — розповіла Москалькова.

Омбудсмен висловила сподівання, що Вишинському дозволять зустрітися «з представником країни, громадянином якої він є».

Як відомо, колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Херсонської області задовольнила самовідвід судді Віталія Батрака, який мав розглядати справу з продовження арешту керівника агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Як повідомляв «Главком», на початку серпня Апеляційний суд Херсонської області залишив під арештом керівника агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського до 8 вересня.

Нагадаємо, у травні суд заарештував Кирила Вишинського без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський звинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро; гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через спосіб висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений у базу українського сайту «Миротворець», а в Росії у 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили медаллю «За об’єктивне висвітлення подій у Криму».