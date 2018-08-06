Апеляційний cуд залишив Вишинського під арештом



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Кирило Вишинський

Керівник агентства «РИА Новости-Украина» залишиться за гратами до середини вересня

Херсонський обласний апеляційний суд залишив під арештом керівника агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, повідомили у прес-службі прокуратури Автономної республіки Крим.

Як зазначили у відомстві, суд першої інстанції ухвалив рішення про арешт до 13 вересня, але апеляційний суд зменшив термін до 8 вересня.

Нагадаємо, у травні суд заарештував Кирила Вишинського без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський звинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро; гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через спосіб висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений у базу українського сайту «Миротворець», а в Росії у 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили медаллю «За об’єктивне висвітлення подій у Криму».

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Джерело: Радіо Свобода