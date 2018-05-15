Друг Дмитра Кисельова та путінський орденоносець. За що затримали журналіста Вишинського?

Кирило Вишинський

Вишинського звинувачують у державній зраді

Сьогодні у Києві співробітники Служби безпеки затримали Кирила Вишинського, керівника українського представництва російського державного інформагенства «РИА «Новости». Затримання відбулося поблизу будинку, де проживає Вишинський, за ознаками злочину, передбаченого статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. У помешканні журналіста пройшли обшуки. Після цього співробітники СБУ завітали із обшуками до офісу «РИА «Новости – Украина».

Росія моментально відреагувала на дії СБУ. Прес-секретар президента РФ Путіна, російський МЗС, Держдума, а також друг Вишинського та його начальник – генеральний директор холдингу «Россия сегодня», до складу якого входить «РИА «Новости - Украина» провокатор Дмитро Кисельов, низка ЗМІ – усі в один голос вступилися за свого журналіста.

Хто такий Вишинський

Кирило Вишинський народився 19 лютого 1967 року.

Журналіст внесений до розділу «Чистилище» сайту «Миротворець». Там його називають «пособником російських окупантів» та звинувачують в антиукраїнській пропаганді. За даними цього сайту, Вишинський багато років працює в Україні для російських ЗМІ: був власним кореспондентом ВДТРК (рос. ВГТРК - Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компанія, - «Главком»), журналістом в українському представництві «РИА «Новостей».

За антиукраїнську діяльність Кремль щедро винагородив Вишинського. Так, у 2014 р. його нагородили у Росії орденом «За заслуги перед Отечеством» «за об'єктивне висвітлення подій в Криму», а вже наступного року президент РФ Путін задовольнив його прохання про надання російського громадянства.

Президент РФ Володимир Путін оцінив старання Вишинського, задовольнивши його прохання про надання російського громадянства.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, орден Вишинському дали за те, що навесні 2014-го року він виїхав до Криму «для проведення підривних інформаційних акцій». «Саме він і підконтрольні йому журналісти виготовляли там матеріали, які виправдовували анексію Криму, а також приєднання Криму до Росії», – повідомив Кононенко.

Однак цим діяльність Вишинського не обмежилась. «Після повернення до Києва він ще з кількома журналістами розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Уявіть собі: в той час, коли на майданах наших міст прощались з загиблими воїнами АТО, в центрі Києва виготовлялись матеріали про те, як Збройні сили України обстрілюють мирний Донбас», – наголосив заступник голови СБУ.

На пропагандистську діяльність Вишинський отримував стабільне фінансування: 53 тисячі євро щомісячно. «Ці кошти заходили з Російської Федерації до Сербії, з Сербії - до України, і тут вже розподілялись Вишинським між структурами і особами, залученими ним до протиправної діяльності», – зазначив Кононенко.





За словами ж заступника голови СБУ, Вишинський не поспішав відмовлятися і від українського паспорта. «Особа має подвійне громадянство», - зазначив Кононенко і додав, що буде розглядатись питання про позбавлення журналіста громадянства України. Він також додав, що судити Вишинського «краще як громадянина України».

Колишні колеги Вишинського, які працювали з ним на зорі 2000-х на телебаченні розказали «Главкому», що журналіст не завжди тримався відверто проросійських поглядів. Все змінило його знайомство із кремлівським пропагандистом Дмитром Кисельовим. 18 років тому, коли вони разом працювали на телеканалі ICTV, Вишинський швидко здружився з росіянином і перейняв його погляди.

Можна припустити, що проросійське зерно, посіяне Кисельовим, впало на благодатний ґрунт, оскільки перед тим, як почати працювати на медіа РФ, ще за часів президентства Леоніда Кучми, Вишинський на телеканалі «Інтер» запам’ятався у кадрі жорсткою антипомаранчевою риторикою та жорсткими антиукраїнськими випадами.

Цитати з матеріалів Вишинського

«Удивительные эти ополченцы, невольно сравниваем их с теми, кого несколько месяцев наблюдали на Майдане Незалежности в Киеве. Там — эпатаж, бравада собственной значимостью, почти у всех «хохлятские» чубы на наголо остриженных головах. Здесь — спокойная, какая-то уверенная неторопливость мужиков, взявших оружие, чтобы защитить свой дом от невесть откуда взявшихся бродяг и разбойников».

«…Этот день в Донецке, наверное, ничем не отличался от других, таких же дней здешней непонятной войны. Непонятной, потому что в столице ДНР — чистом, ухоженном городе — из примет войны — только необыкновенно пустые улицы, да бойцы в камуфляже с «калашами» в руках в сквериках, у Дома правительства и Верховного совета. И необычайно тихо, как будто город заснул в этот жаркий августовский день. Да нет, не заснул, а замер в ожидании очередного артобстрела».

Вишинський захоплюється текстами російського письменника-українофоба Захара Прилєпіна, який воює на боці терористів «ДНР». Про це свідчить низка репостів на сторінці Вишинського у Facebook.

Останній подібний допис датований 10 листопада 2017 року - на той момент вже було відомо про те, що Прилепин приєднався до терористів. «Сильно написано. Вносит ясность и отвечает на многие спекуляции», - зазначив Вишинський, репостнув матеріал Прилєпіна «12 пунктів про Революцію і Громадянську війну», в якій одіозний письменник виправдовує більшовиків.

Обшуки в «РИА «Новини»

Невдовзі після затримання Вишинського СБУ пришла з обшуками до офісу «РИА «Новости». За даними джерел «Главкома» у спецслужбі, жодних перешкод співробітники видання не чинили, самі відкрили двері. «У співробітників на час проведення обшуків вилучено телефони, після закінчення процедури їх буде повернуто власникам», - зауважив співрозмовник і додав, що також буде вилучена комп'ютерна техніка та бухгалтерія інформагентства.

Як відомо, сайт «РИА Новости-Украина» є представництвом російського «РИА «Новости», яке, у свою чергу входить у великий медіа холдинг «МИА «Россия сегодня». Серед інших видань холдингу, приміром, скандальна російська інформагенція Sputnik із пунктами в низці країн світу.

У себе на сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що «Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України». Заява дещо дивна, оскільки «РИА «Новости» має свій офіс в Україні вже шість років, а антиукраїнське спрямування матеріалів «РИА Новостей» давно не є таємницею (читайте матеріал «Главкома» Чому український безвіз спровокував істерику у Росії. Аналіз психолога).

Для прикладу – сьогоднішній вигляд сайту видання:

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк не виключив, що можливі і інші затримання працівників цього ЗМІ. «Наскільки я знаю, наразі вирішується питання щодо затримання однієї, можливо, декількох осіб», - сказав він. Водночас заступник голови СБУ Віктор Кононенко сьогодні на брифінгу сказав, що поки що усі співробітники інформагенції проходять як свідки.

Генпрокурор Юрій Луценко у себе на сторінці у Facebook написав: «Прокуратура АР Крим і Служба безпеки перейшли до активної фази знешкодження антиукраїнської діяльності російської медіаструктури».

За словами генпрокурора, слідство має докази виконання «добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою («РИА Новости-Украина», - «Главком»), участі громадян України, які одночасно отримали громадянство РФ, в цій дезінформаційній війні».

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вважає, що затримання Вишинського не слід трактувати як напад на свободу слова. «Це може бути пов'язано з агентурною діяльністю… Докази, очевидно, повинні бути пред'явлені. За наявності доказів такі заходи є адекватними, враховуючи, що ми сьогодні перебуваємо в стані війни… Якщо докази будуть недостатніми, то, звичайно, можемо говорити про свободу слова», - зазначила вона.

Заступились за свого

Заступник голови СБУ Віктор Кононенко констатував, що «російська влада моментально відреагувала на обшуки СБУ у російських ЗМІ в Україні, що є свідченням правильності дій української спецслужби». «Як сказав годину тому голова СБУ Василь Грицак – сьогодні ми вкотре попали в точку… За годину після початку обшуків була реакція і керівництва Russia Today, і керівництва МЗС Росії, і прес-секретаря Путіна», - заявив Кононенко.

Пєсков назвав дії СБУ щодо «РИА Новости-Украина» обурливими. «Росія здійснить «заходи взаємності» у відповідь на дії СБУ, але спочатку потрібно отримати детальнішу інформацію», - заявив він журналістам.

МЗС Росії оприлюднив заяву, в якій затримання Вишинського назвали «свавіллям». «Як і раніше не бачимо жодної виразної реакції на свавілля української влади з боку західних країн і профільних міжнародних організацій. Вважаємо, що подібне потурання прямо загрожує долям загальноєвропейського простору, сприяючи придушенням інакомислення в гірших традиціях тоталітарних режимів», - цитує МЗС офіційного представника відомства Марію Захарову.

Перший заступник голови Комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін поскаржився, що, мовляв, російські журналісти в Україні перебувають «під Дамокловим мечем». «Це обурлива поведінка, яка в інших випадках викликала б негайну реакцію у західної преси, західних мас-медіа. Але зараз я не дуже вірю, що це станеться. Україна сьогодні балується подібними речами», - вважає він.

Затулін стверджує, що українські журналісти «почуваються вільно в Росії». Варто було б лише йому нагадати, що власного кореспондента української інформагенції «Укрінформ» у Франції Романа Сущенко в порушення всіх міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 в Москві за звинуваченням у шпіонажі. Сущенко прибув у Москву з приватною поїздкою. Досі перебуває у російській в’язниці.

Глава вищеназваного комітету Леонід Калашніков пообіцяв звернутися «до всіх міжнародних організації в зв'язку з ситуацією навколо «РИА Новости-Украина». «Те, що вони ведуть себе потворно і огидно, як ведмідь, і вже не соромляться цього, треба, звичайно, не тільки закликати подивитися, але і звернутися до всіх міжнародних організацій», - дещо сумбурно прокоментував він.

Пропагандистські ЗМІ у притаманній їм манері почали наганяти страху: «співробітники СБУ увірвалися до «РИА Новости-Украина»; «утренний рейд СБУ»; «Рахунок випадків притиснення російських журналістів в Україні йде на десятки» (Вести) тощо.

Звісно, не змовчав і друг Вишинського Дмитро Кисельов, який назвав затримання «бандитським нападом і викраденням». Вже хто-хто, а він вміє жахів нагнати: «Ніхто зі співробітників нашого партнерського агентства вже годину не відповідає на телефонні дзвінки – напевно, ситуаціє є ще гіршою, ніж видається». Кисельов підтвердив, що знайомий з Вишинським з 2000 року, підтвердив, що дружить із журналістом і додав, що у нього затримання викликає «гнів та неприйняття».

Пропагандист також не змарнував можливості поділитися конспірологічними теоріями: мовляв, він не відкидає, що затримання Вишинського саме зараз можна пояснити відкриттям кримського мосту – це «така дрібна помста».

Не змовчав і друг Вишинського Дмитро Кисельов, який назвав затримання «бандитським нападом і викраденням»

Попри очевидну абсурдність «теорії Кримського мосту», її з ентузіазмом підхопила підлегла Кисельова, головний редактор МІА «Россия сегодня» та телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян.





Хроніка боротьби з російськими пропагандистами

Служба безпеки вислала з України кількох російських журналістів, але їхній лік не доходить навіть до десяти.

Кирило Вишинський - не перший керівник «РИА Новости Украина», якого затримували українські правоохоронці. На початку листопада 2017 року СБУ видворила з України громадянина Росії, уродженця Одеси Захара Виноградова, який очолював «РИА Новости Украина» з 2006 до 2011 року. Виноградова висадили з поїзда Москва-Одеса в Конотопі.

9 травня 2018 року СБУ повідомила про видворення з країни до Росії і Казахстана спецкорів російських пропагандистських телеканалів «Первый канал» і «Росія» Валентину Соловйову та Ольгу Юрьєву. «Журналісти» приїхали до Києва для підготовки тенденційних сюжетів про святкування в Україні «Дня Перемоги», зазначається у повідомленні СБУ. Вони є також у базі сайту «Миротворець».

«Оперативники спецслужб задокументували, що за задумом російських пропагандистів відзняті Соловйовою та Юр'євою відеоматеріали планувалося використати для дискредитації України перед світовою спільнотою та розповсюдження дезінформації серед населення», заявили в СБУ.

5 жовтня 2017 року СБУ примусово повернула до Росії кореспондента російського телеканалу «НТВ» ‎В'ячеслава Немишева, якого затримали у Києві «за скоєння дрібного правопорушення». Правоохоронці виявили посвідчення - так звану «військову акредитацію «ДНР». «Немишев з весни 2016 до осені 2017 року «працював» на тимчасово окупованій території України. Він підготував низку брехливих антиукраїнських матеріалів для ЗМІ на замовлення російських кураторів», - заявили в СБУ. В українській спецслужбі заявили, що працівника російського медіа повернули на батьківщину через «діяльність, яка шкодить національним інтересам України». Раніше телеканал НТВ повідомив, що журналіста затримали після того, як він записував ‎стендап, у ході якого розрізав ножем «Київський» торт.‎

15 серпня 2017 року СБУ видворила з України журналістку телеканалу «Россия-1» Тамару Нерсесян, яка зняла брехливий сюжет про всеукраїнський фестиваль «Бандерштат». На прокремлівському телеканалі «Россия-1» показали 4-хвилинний сюжет, у якому Тамара Нерсесян розповіла що «Бандерштат» - місце, де пропагують неонацизм, а сили АТО назвала «каральними батальйонами».

Наприкінці серпня 2017 року СБУ видворила «журналістку» російського «Первого канала» Анну Курбатову. Анна висвітлювала парад до Дня Незалежності у Києві, а також робила низку інших сюжетів, у яких вона негативно описувала ситуацію в Україні після Революції гідності, анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі. На «Первом канале» повідомили, що журналістка зняла репортаж про «гоніння журналістів в Україні», а саме іспанських журналістів-фрілансерів Антоніо Памплієге і Мануеле Анхеле Састре, яким Служба безпеки заборонила в'їзд до України до 2020 року. Профіль Анни Курбатової є на сайті «Миротворець».

26 липня 2017 року СБУ заявила про вислання з України «кореспондентки» телеканалу «Росія 24» Марії Саушкіної (Князевої). Як стверджує українська спецслужба, Князева використовувала зв'язки з проросійськими налаштованими представниками українських ЗМІ та експертами, збирала інформацію про ситуацію в державі, діяльність вищих органів влади, силових структур. «Ці дані використовувалися для тенденційного висвітлення ситуації в Україні», - йшлося в повідомленні СБУ.

4 листопада 2014 року в центрі Києва під час анонсованого «Слов'янського маршу» правоохоронці затримали «журналістку» телекомпанії LifeNews, оскільки у неї не виявилося при собі документів. Як повідомляв пропагандистський ресурс LifeNews, затриману звуть Євгенія Змановська. «Не останню роль у затриманні російського кореспондента зіграли українські журналісти, які оточили знімальну групу LifeNews і покликали співробітника міліції для перевірки документів. У Замановської із собою виявилось тільки журналістське посвідчення, оскільки її паспорт у Києві вже неодноразово намагалися порвати, вона не мала його при собі. На підставі відсутності цього документу міліціонери затримали дівчину», - йшлося в повідомленні російського телеканалу.

Наталія Сокирчук, Михайло Глуховський, «Главком»