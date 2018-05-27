Публікації «РИА Новости Украина» пропагували створення нової Російської імперії – експертиза



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сайт «РИА Новости Украина»

Керівника незареєстрованого інформаційного видання Кирила Вишинського, підозрюваного в держзраді, 17 травня арештували на два місяці

Починаючи з 2014 року, публікації на сайті «РИА Новости Украина» пропагували створення нової імперії разом із теперішньою Російською Федерацією.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висновок судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи № 116/1 від 13.04.2018, текст якої наведений в ухвалі Херсонського міського суду від 17 травня 2018 року.

Експертиза проаналізувала різні публікації, які надав слідчий відділ Головного Управління СБУ в Автономній Республіці Крим у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 КК України («Державна зрада»).

З’ясовано, що у них містяться висловлювання щодо доцільності, можливості та необхідності зміни меж території, державного кордону України, «в тому числі у формі закликів, гасел, агітації за створення на території України (серед іншого - і шляхом введення російських військ в Україну) нових держав чи нової держави Новоросії (зі столицею у м. Донецьк) з метою об’єднання з Росією, але не увійти в її склад, а своїм існуванням створити нову імперію, велику державу разом із теперішньою Російською Федерацією».

«Крим у вказаних текстах безальтернативно розглядається як суб'єкт Російської Федерації, а його вихід зі складу України цілком закономірним. Крім того, у вказаних статтях міститься інформація, що принижує національну честь та гідність, нівелює культурні та історичні цінності певної частини українського суспільства, а також наявні ознаки розпалювання ворожнечі між різними етнічними групами, регіональними верствами населення», - наголошується в експертизі.

За даними досудового розслідування, у січні 2014 року власний кореспондент Всеросійської державної телерадіокомпанії в Україні Кирило Вишинський отримав пропозицію від представника російської державної організації «Международное информационное агентство «Россия сегодня» очолити представництво під назвою «РИА Новости Украина», яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації.

Кирило Вишинський

На цьому ресурсі Вишинський розміщував ряд статей антиукраїнського спрямування, які містили заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, розпалення міжнаціональної ворожнечі, а також легітимізували російську агресію проти України в Криму, Донецькій та Луганській областях.

Після розміщення статті «Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии» 15 травня 2018 року Вишинський був затриманий співробітниками СБУ. Правоохоронні органи інкримінують йому державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на два місяці. Захист керівника «РИА Новости Украина» подав апеляцію, розгляд якої запланований на 29 травня.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

Крім цього, під час обшуків помешкання Вишинського правоохоронні органи натрапили на візитні картки російських дипломатичних представників; паспорта громадянина Російської Федерації і нагороди на ім'я Вишинського «За возвращение Крыма» та «За заслуги перед отечеством».

24 травня Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції щодо представництва «РИА Новости» в Україні. У списку санкцій також опинилася компанія ТОВ «Інтерселект», через яку, за даними СБУ, здійснювалася господарська діяльність «РИА Новости» в Києві.

За даними Youcontrol, ТОВ «Інтерселект» створено у жовтні 2014 року і прописано на вулиці М.Василенка, 1 у Києві. Власником і директором зазначений Кирило Вишинський. Розмір статутного капіталу підприємства – 100 тис. грн.