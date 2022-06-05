Вишиванку Зеленського продали на аукціоні за $100 тисяч (фото)

Вишиванку Зеленського продали з аукціону за $100 тисяч

Покупцем президентської вишиванки стала юридична компанія Asters USA

За сорочку, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки, 19 травня, на благодійному аукціоні у столиці США заплатили $100 тисяч. Про це повідомляє Голос Америки.

Покупцем президентської вишиванки стала юридична компанія Asters USA. Аукціон відбувся в рамках презентації програми United24 в Українському домі у Вашингтоні.

«Сполучені Штати - це перша країна в якій ми робимо офіційну презентацію платформи United 24. Символічно, що ця презентація відбувається на 100-й день російської війни проти України», – розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, партнером цієї ініціативи в США виступив Ukraine House.

«Відтак кошти на United 24 пересилаються через спеціальний рахунок Ukraine House. Люди які робитимуть пожертви отримають усі пільги в податковій сфері США, відповідно до місцевого законодавства», – пояснила посол.

Зазначається, що під час благодійного аукціону, окрім вишиванки Зеленського були продані футболки з підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони грали під час переможного матчу української збірної проти команди Шотландії 1 червня.

Також, «з молотка» пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку в селищі Бородянка, що на Київщині.

«Обидва лоти коштували нам 1700 доларів. Гроші підуть на United 24. Ми ще до початку (повномасштабної ред.) війни підтримували один український батальйон, іще з 2014-го року. Зараз ми із парафією церкви святого Андрія вже 8 чи 9 повних вантажівок допомоги відправили до України. Ми у будь-якому разі планували продовжувати робити пожертви, але авжеж, цікавіше, якщо за це отримуєш якийсь лот. Тож, ми дуже задоволені», – розповіли українські американці Ганя Черняк та Ігор Самокіш, які стали новими власниками керамічного півника та футболки Андрія Ярмоленка.

Також були розіграні: прапор України із підписом президента Зеленського, вино яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами, поштові марки із цитатою українських військових на о. Зміїний та інші лоти.

Нагадаємо, нещодавно United24 відзвітував: за тиждень роботи платформи, Нацбанк отримав понад $25 млн.

Перший звіт міністерств буде опублікований 19 травня на сайті платформи u24.gov.ua .

Нагадуємо, що партнером United24 є консалтингово-аудиторська компанія «Делойт» в Україні – частина міжнародної мережі Deloitte. ЇЇ аудитори щоквартально перевірятимуть зведений звіт усіх профільних міністерств.