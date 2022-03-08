Тренер Шевченко заплакав у ефірі італійського каналу

Зірковий футболіст і тренер розповів італійцям правду про війну в Україні

Легендарний футболіст та екснаставник збірної Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського телеканалу RAI, де він розповідав про війну в Україні.

«Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей і людей похилого віку, які не можуть виїхати. Це схоже на страшний сон, здається, що завтра я прокинусь і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Така реальність», – сказав Шевченко.

Андрій Шевченко в ефірі каналу RAI розповів про війну в Україні

Як повідомлялося раніше, український футболіст Андрій Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі свїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.