  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Тренер Шевченко заплакав у ефірі італійського каналу

    Андрій Шевченко в ефірі каналу RAI розповів про війну в Україні - Тренер Шевченко заплакав у ефірі італійського каналу
    Андрій Шевченко в ефірі каналу RAI розповів про війну в Україні
    Фото: LIGA.net

    Зірковий футболіст і тренер розповів італійцям правду про війну в Україні

    Легендарний футболіст та екснаставник збірної Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського телеканалу RAI, де він розповідав про війну в Україні.

    «Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей і людей похилого віку, які не можуть виїхати. Це схоже на страшний сон, здається, що завтра я прокинусь і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Така реальність», – сказав Шевченко.

    Андрій Шевченко в ефірі каналу RAI розповів про війну в Україні

    Андрій Шевченко в ефірі каналу RAI розповів про війну в Україні

    Як повідомлялося раніше, український футболіст Андрій Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі свїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.

    Теги: Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренер Шевченко заплакав у ефірі італійського каналу