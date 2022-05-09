Шевченко вразив емоціями під час виступу на італійському телебаченні (фото, відео)

Шевченко розповів, що після анексії Криму і війни на Донбасі його стосунки з росіянами змінилися

Футболіст змушений був перерватися, аби опанувати себе

Легендарний український футболіст та екснаставник збірної України Андрій Шевченко завітав на італійське телебачення. Коли мова зайшла про війну, він не міг стримати емоцій.

Розповідаючи про безчинства росіян в Україні на каналі Mediaset, Андрій Шевченко змушений був перерватися, аби опанувати себе.

Футболіст вибачився, помовчав, і лише після цього зміг продовжити.

Раніше Шевченко розповів, що після анексії Криму і війни на Донбасі його стосунки з росіянами змінилися. Футболіст практично перестав спілкуватися з тамтешньою пресою і журналістами.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який підтримав українську армію фінансово, вирішив приймати біженців з України у своєму будинку.

Як повідомлялося раніше, український футболіст Андрій Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі своїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.