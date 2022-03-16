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    Андрій Шевченко прихистить біженців з України у своєму будинку в Лондоні

    Андрій Шевченко поринув у гуманітарну роботу - Андрій Шевченко прихистить біженців з України у своєму будинку в Лондоні

    Андрій Шевченко поринув у гуманітарну роботу

    фото з відкритих джерел

    Спортивна спільнота не стоїть осторонь проблеми і всіляко висловлює підтримку Україні

    Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який підтримав українську армію фінансово, вирішив приймати біженців з України у своєму будинку. Про це він розповів виданню Daily Mail.

    Ексфутболіст «Динамо», «Мілану» та «Челсі» організовує прийом українських біженців на Туманному Альбіоні та готовий прийняти кількох дітей у своєму лондонському будинку.

    «Я батько чотирьох дітей, і я не можу це терпіти, коли бачу фото вмираючих дітей, бомби, які влучають у дитячі лікарні. Намагаюся підтримати свою країну, звернути увагу світу, говорити саме про те, що відбувається. Звичайно, я намагаюся збирати гуманітарну допомогу та допомагати своєму народу, біженцям», – сказав Шевченко.

    Також Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського телеканалу RAI, де він розповідав про війну в Україні.

    Як повідомлялося раніше, український футболіст Андрій Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі своїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.

    Теги: Андрій Шевченко Велика Британія житло Україна тренер біженці
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    Андрій Шевченко прихистить біженців з України у своєму будинку в Лондоні