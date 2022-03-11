Вісім голів в Ейндговені і конфуз у Барселоні. Відбулися матчі у двох євротурнірах
Усі результати матчів у Лізі Європи і Лізі конференцій
У Європі відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи і Ліги конференцій.
Ліга Європи:
«Барселона» – «Галатасарай» – 0:0;
«Аталанта» – «Баєр» Леверкузен – 3:2;
«Брага» – «Монако» – 2:0;
«Рейнджерс» – «Црвена Звезда» – 3:0;
«Севілья» – «Вест Гем» – 1:0
«Лейпциг» – «Спартак» – технічна перемога «Лейпцига».
Ліга конференцій:
«Боде Глімт» – АЗ Алкмар – 2:1;
ПСВ – «Копенгаген» – 4:4;
«Лестер» – «Ренн» – 2:0;
«Марсель» – «Базель» – 2:1;
«Партизан» – «Феєнорд» – 2:5;
«Славія» – ЛАСК – 4:1;
«Вітес» – «Рома» – 1:0;
ПАОК – «Гент» – 1:0.
Нагадаємо, 8 і 9 березня відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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