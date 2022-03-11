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    Вісім голів в Ейндговені і конфуз у Барселоні. Відбулися матчі у двох євротурнірах

    Відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи - Вісім голів в Ейндговені і конфуз у Барселоні. Відбулися матчі у двох євротурнірах
    Відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

    Усі результати матчів у Лізі Європи і Лізі конференцій

    У Європі відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи і Ліги конференцій.

    Ліга Європи:

    «Барселона» – «Галатасарай» – 0:0;

    «Аталанта» – «Баєр» Леверкузен – 3:2;

    «Брага» – «Монако» – 2:0;

    «Рейнджерс» – «Црвена Звезда» – 3:0;

    «Севілья» – «Вест Гем» – 1:0

    «Лейпциг» – «Спартак» – технічна перемога «Лейпцига».

    Ліга конференцій:

    «Боде Глімт» – АЗ Алкмар – 2:1;

    ПСВ – «Копенгаген» – 4:4;

    «Лестер» – «Ренн» – 2:0;

    «Марсель» – «Базель» – 2:1;

    «Партизан» – «Феєнорд» – 2:5;

    «Славія» – ЛАСК – 4:1;

    «Вітес» – «Рома» – 1:0;

    ПАОК – «Гент» – 1:0.

    Нагадаємо, 8 і 9 березня відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Вісім голів в Ейндговені і конфуз у Барселоні. Відбулися матчі у двох євротурнірах