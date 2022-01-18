ФІФА назвала символічну збірну 2021 року

До числа найкращих потрапили одразу чотири нападники

Відбулася щорічна церемонія вручення нагород найкращим футболістам і тренерам року The Best FIFA Football Awards 2021. ФІФА також склала символічну збірну минулого року, до якої увійшли 11 гравців – один воротар, по три захисники і півзахисники, чотири нападники.

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма («Парі Сен-Жермен», Італія).

Захисники: Рубен Діаш («Манчестер Сіті», Португалія), Леонардо Бонуччі («Ювентус», Італія), Давид Алаба («Баварія», «Реал», Австрія).

Півзахисники: Н'Голо Канте («Челсі», Франція), Жоржіньо («Челсі», Італія), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія).

Нападники: Ліонель Мессі («Барселона», «Парі Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовський («Баварія», Польща), Ерлінг Холанд («Борусія» Дортмунд, Норвегія), Кріштіану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалія).