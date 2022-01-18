  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    ФІФА назвала символічну збірну 2021 року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ФІФА оголосила найкращих гравців за амплуа - ФІФА назвала символічну збірну 2021 року
    ФІФА оголосила найкращих гравців за амплуа
    фото з відкритих джерел

    До числа найкращих потрапили одразу чотири нападники

    Відбулася щорічна церемонія вручення нагород найкращим футболістам і тренерам року The Best FIFA Football Awards 2021. ФІФА також склала символічну збірну минулого року, до якої увійшли 11 гравців – один воротар, по три захисники і півзахисники, чотири нападники.

    Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма («Парі Сен-Жермен», Італія).

    Захисники: Рубен Діаш («Манчестер Сіті», Португалія), Леонардо Бонуччі («Ювентус», Італія), Давид Алаба («Баварія», «Реал», Австрія).

    Півзахисники: Н'Голо Канте («Челсі», Франція), Жоржіньо («Челсі», Італія), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія).

    Нападники: Ліонель Мессі («Барселона», «Парі Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовський («Баварія», Польща), Ерлінг Холанд («Борусія» Дортмунд, Норвегія), Кріштіану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалія).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Роберт Левандовскі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ФІФА назвала символічну збірну 2021 року