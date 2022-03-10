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    Камбек від «Реала» і прогулянка для «Сіті». Визначилися ще два учасники ¼ фіналу Ліги чемпіонів

    Хет-трик Каріма Бензема вивів мадридський клуб до наступної стадії Ліги чемпіонів - Камбек від «Реала» і прогулянка для «Сіті». Визначилися ще два учасники ¼ фіналу Ліги чемпіонів
    Хет-трик Каріма Бензема вивів мадридський клуб до наступної стадії Ліги чемпіонів
    Фото: Getty Images

    Хет-трик Бензема вивів мадридців до наступної стадії турніру

    Визначилися ще два учасники ¼ фіналу Ліги чемпіонів. Ними стали мадридський «Реал» та «Манчестер Сіті».

    «Реал» – ПСЖ – 3:1 (перший матч 0:1). Перший тайм закінчився на користь гостей. Наприкінці тайму відзначився Мбаппе. Здавалося, перевагу у два м’ячі за 45 хвилин, які залишалися до кінця основного часу, буде складно відіграти. Та іншої думки був Бензема. Карім відзначився тричі та став героєм поєдинку.

    «Манчестер Сіті» – «Спортінг» – 0:0 (перший матч 5:0). Примітно, що весь матч провів український гравець господарів Олександр Зінченко.

    Нагадаємо, 8 березня визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів, якими стали мюнхенська «Баварія» і «Ліверпуль».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид)
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    Камбек від «Реала» і прогулянка для «Сіті». Визначилися ще два учасники ¼ фіналу Ліги чемпіонів