У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо

Чемпіон України та його родина загинули в Сумах через російський авіаудар по місту

Разом з Артемом Прийменком загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати

Сьогодні вночі під час авіаударів російських військ по житловим районам наших міст у Сумах загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко. Йому було 15 років. Про це повідомив його тренер Євген Леоненко.

«Артем — неодноразовий переможець чемпіонатів України з боротьби самбо, — розповів тренер про вихованця. — Торік він отримав золоту медаль у Херсоні у вазі 88 кг. Отримав місце у збірній команді України на чемпіонат світу у Нідерландах. Він був дуже перспективним. Наш вихованець, наш спортсмен… Разом з Артемом загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати — Єгор і Кирило. Велике горе для родини самбістів, родичів та для нас усіх».

Нагадаємо, 7 березня близько 22:35 окупанти здійснили авіаудар по житловому сектору вул. Романська та вул. Спартака міста Суми. У результаті бомбардування повністю знищено один будинок, частково зруйновано — 16. Під завалами виявлено 21 загиблого, серед яких 2 дитини. Офіс ГПУ розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).