Вісім країн закликали негайно надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

У зв’язку із агресією Росії вісім країн ЄС підтвердили повну солідарність з Україною та її народом

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата до Євросоюзу. Текст цього звернення опубліковано на офіційному сайті президента Литви Ґітанаса Науседи.

Це відбулося після підписання президентом України Володимиром Зеленським заявки на членство в Європейському Союзі, яку він просить розглянути за спеціальною процедурою – у найкоротший термін.

У спільній заяві лідери восьми європейських країн висловили переконання, що «Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС«.

«Ми, президенти країн-членів ЄС: Республіки Болгарія, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща, Словацької Республіки та Республіки Словенія твердо віримо, що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС», – йдеться в документі.

Також лідери названих країн у зв’язку із агресією Росії підтвердили «повну солідарність з Україною та її народом».

Наразі Україна не визнана офіційним кандидатом на членство в ЄС, хоча вона є частиною угоди про асоціацію з ЄС з 2017 року.

У неділю, 27 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в коментарі Euronews, що Україна «одна з нас, і ми хочемо, щоб вона були в Європейському Союзі».

Водночас вона припустила, що вступ нашої країни не буде миттєвим, оскільки цей процес включатиме інтеграцію ринку України в ринок ЄС та зазначивши, що обидва Україна уже тепер тісно співпрацює з Євросоюзом в енергетичній сфері.

На офіційному сайті ЄС наголошується, що отримання членства ЄС є «складною процедурою, яка не відбувається за одну ніч». Країна може подати заявку лише тоді, коли вона задовольняє певні умови, зокрема наявність вільної ринкової економіки та стабільної демократії, а також прийняття всього законодавства ЄС, а також перехід на євровалюту.

Подану заявку на членство в ЄС повинні оцінити у Єврокомісії на відповідність цим критеріям. Якщо оцінка Комісії буде сприятливою, Європейська Рада має одноголосно домовитися про офіційні рамки для переговорів, які потім відбуваються між міністрами та послами урядів ЄС та країни-кандидата.

«Через величезний обсяг правил та положень ЄС, які кожна країна-кандидат має прийняти як національне законодавство, для завершення переговорів потрібен час», – пояснюють у ЄС.

Наразі п’ять країн перебувають у процесі інтеграції законодавства ЄС у національне законодавство: Албанія, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина. Ще дві держави – Косово та Боснія і Герцеговина – класифікуються як «потенційні кандидати», оскільки вони ще не відповідають критеріям для подання заявки на членство.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство України у Європейському Союзі.Спільна заява була підписана з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.