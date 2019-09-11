Тейлор наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Трампа



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Зустріч Трампа та Зеленського відбудеться через два тижні

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб сприяти Україні в подоланні корупції та підтримати її в боротьбі проти агресії Росії.

Таку думку в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» висловив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

«Тейлор висловив упевненість, що президент США зацікавлений у тому, щоб сприяти Україні у подоланні корупції та підтримати її під час боротьби проти агресії Росії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при цьому Тейлор заявив: «Це важливо для України, це важливо для Європи і це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна приборкала корупцію».

Дипломат також висловив сподівання, що зустріч Трампа та Зеленського відбудеться через два тижні, коли вони перебуватимуть у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.

«Президент Трамп має свій графік зустрічей, Президент Зеленський має свій графік. І йдеться про те, щоб узгодити ці графіки між собою», - зазначив Тейлор.

Він наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Трампа.

«Це важливо для лідерів – мати особисті стосунки. І дехто вважає, що ці стосунки можуть виявитись дуже добрими. Погляньте лишень на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть гарно поладнати між собою. Тож це важлива річ», - відзначив Тейлор.

На його думку, на цій зустрічі два президенти можуть обговорити теми безпекової допомоги США Україні та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.

Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.