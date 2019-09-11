Медична асоціація США попредила про небезпеку вейпів



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Електронні сигарети не менш небезпечні для здоров'я, ніж звичайні

Вейпінг вважається причиною 450 виявлених останнім часом випадків пульмонологічних розладів в США, результатом яких стали п'ять летальних випадків.

Американська медична асоціація (AMA) закликала припинити використання електронних сигарет.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Поширення у країні легеневих захворювань, пов'язаних з електронними сигаретами, зміцнює наше переконання, що використання електронних сигарет і вейпінг набули характеру епідемії», — ідеться в заяві.

Вейпери, які відчувають проблеми з диханням, болі в грудях або сильний кашель, повинні негайно звернутися за медичною допомогою, зазначили в асоціації.

24 серпня 2019-го у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.