Висланий з Росії кримський журналіст Гайворонський прибув до Києва



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Кримському блогеру Гайворонському заборонили в’їзд у Росію, він уже в Києві

Журналісту Гайворонському заборонили в'їзд у Росію

Висланий з Росії в Україну ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський прибув до Києва.

Про це він розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, 1 січня він оселився в хостелі в українській столиці. Йому в цьому допоміг голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Гайворонський розповів, що протягом 9 днів перебував в «тюрмі для іноземців» в Краснодарському краї Росії. Після втручання виконувача обов’язків генконсула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, російського політолога Ігоря Ейдмана і помічника прем’єр-міністра України, Гайворонського звільнили і в супроводі приставів доставили до російсько-українського кордону.

«Видворяв мене співробітник ФСБ і він же мені поставив заборону в’їзду в Росію. Він намагався відібрати у мене sim-карту. Коли я потрапив в Україну все було добре, правильно: наші хлопці зустріли. За допомогою Малишевського ми вирішили питання. Я дістався в Бахмут, друзі мені зняли готель на добу. В готелі мені випрали всі речі, привели в порядок. Потім купили квиток на поїзд до Києва», – заявив Гайворонський.

Гайворонський зазначив, що планує співпрацювати з українськими ЗМІ, бо «грандіозний обсяг інформації, знань, практичних навичок» щодо ситуації в Росії і анексованому нею Криму. Він зазначив, що «хотів би внести серйозний внесок в справу деокупації Криму».

Раніше стало відомо, що ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський, якого раніше вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії для «видворення», вже перебуває на материковій частині України.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Ялтинський міський суд прийняв рішення депортувати ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії».

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.

Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності. 6 листопада він вийшов на свободу.

31 жовтня Гайворонського знову звинуватили в адміністративному правопорушенні – образі в Інтернеті влади та символов Росії за допис у Фейсбуці про президента Росії Володимира Путіна.