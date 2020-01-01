Український інститут нацпам’яті не займатиметься героїзацією Степана Бандери, - новий керівник



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Керівник Інституту нацпам’яті зауважує, що є навіть сучасні українські історики, які говорять, що під час висвітлення представників національно-визвольного руху «трішки ідеології має бути, щоб не привертати увагу до складних біографічних момен

Наше завдання — об’єктивна істина, наскільки вона взагалі можлива в історичному контексті, - Дробович

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що Україна не повинна перетворюватися на «Росію чи Радянський Союз, де герої призначаються, ідеалізуються і не можуть робити нічого поганого, бо це герої».

Таку думку Дробович висловив в інтерв’ю «Главкому»

«Якщо йдеться про ідеалізовану героїзацію представників національно-визвольного руху, то ні в якому разі УІНП не буде займатися героїзацією. Наше завдання — об’єктивна істина, наскільки вона взагалі можлива в історичному контексті, проливання світла на ті факти історії, які або замовчувалися, або викривлювалися десятиліттями. Далі всі висновки роблять громадяни», - наголосив посадовець.

Керівник Інституту нацпам’яті зауважує, що є навіть сучасні українські історики, які говорять, що під час висвітлення представників національно-визвольного руху «трішки ідеології має бути, щоб не привертати увагу до складних біографічних моментів якихось постатей». «Я заперечую. Тобто потрібно казати про всі факти біографії», - стверджує Дробович.

Що ж до поновлення співпраці між Україною та Польщею щодо вшанування жертв воєн і політичних репресій, то голова Інституту нацпам’яті вважає, що перешкод вже не має бути.

«Гадаю, є сигнал про таку готовність з боку Польщі», - зауважує Дробович.

Посадовець впевнений, що конфлікти між Польщею і Україною на історичному ґрунті «інспірується нашими спільними ворогами, російськими спецслужбами, які провокують їх, навіть фінансують радикалів і в Україні, і в Польщі». «Ці люди знищують об’єкти спадщини для того, щоби активізувати цей конфлікт. Є і інша думка: перед виборами що в Україні, що в Польщі діють групи, які грають на історичній пам’яті, намагаються підвищити свої електоральні шанси», - сказав голова Українського інституту національної пам’яті.

Як повідомлялося, 1 січня 2020 року у Києві буде традиційна смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери. Хода розпочнеться о шостій вечора, збір учасників – у парку Тараса Шевченка, біля пам’ятника Кобзареві.

4 грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті.

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