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    Окупанти депортували з Криму проросійського журналіста Гайворонського - Чубаров

    • Розсилка
    Євген Гайворонський зібрався їхати у Київ - Окупанти депортували з Криму проросійського журналіста Гайворонського - Чубаров
    Євген Гайворонський зібрався їхати у Київ

    Кримський журналіст раніше підтримував анексію півострова

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію з окупованого Криму на материкову частину України блогера та журналіста Євгена Гайворонського, який раніше підтримував анексію півострова. Про це повідомляє Рефат Чубаров у Facebook.

    «Євгена Гайворонського, журналіста, який жив в тимчасово окупованому Криму та під час вторгнення російських військ підтримав дії Росії по захопленню Криму, сьогодні вночі депортовано на материкову частину України», - написав Чубаров.

    Як повідомив Чубарову Євген Гайворонський, його, в супроводі співробітників ФСБ і міграційної служби Росії було видворено в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чертково-Мілове в Луганській області.

    За слова голови Меджлісу, зараз Євген Гайворонський має бути вже в Бахмуті, звідки він збирається слідувати до Києва.

    Нагадаємо, підконтрольний Росії Ялтинський міський суд прийняв рішення депортувати ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії».

    26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

    Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

    Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

    7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.

    Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності. 6 листопада він вийшов на свободу.

    31 жовтня Гайворонського знову звинуватили в адміністративному правопорушенні – образі в Інтернеті влади та символов Росії за допис у Фейсбуці про президента Росії Володимира Путіна.

    Крим Росія окупанти суд Рефат Чубаров ФСБ пропаганда Україна окуповані території журналіст
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