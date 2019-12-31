Окупанти депортували з Криму проросійського журналіста Гайворонського - Чубаров



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Євген Гайворонський зібрався їхати у Київ

Кримський журналіст раніше підтримував анексію півострова

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію з окупованого Криму на материкову частину України блогера та журналіста Євгена Гайворонського, який раніше підтримував анексію півострова. Про це повідомляє Рефат Чубаров у Facebook.

«Євгена Гайворонського, журналіста, який жив в тимчасово окупованому Криму та під час вторгнення російських військ підтримав дії Росії по захопленню Криму, сьогодні вночі депортовано на материкову частину України», - написав Чубаров.

Як повідомив Чубарову Євген Гайворонський, його, в супроводі співробітників ФСБ і міграційної служби Росії було видворено в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чертково-Мілове в Луганській області.

За слова голови Меджлісу, зараз Євген Гайворонський має бути вже в Бахмуті, звідки він збирається слідувати до Києва.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Ялтинський міський суд прийняв рішення депортувати ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії».

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.

Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності. 6 листопада він вийшов на свободу.

31 жовтня Гайворонського знову звинуватили в адміністративному правопорушенні – образі в Інтернеті влади та символов Росії за допис у Фейсбуці про президента Росії Володимира Путіна.