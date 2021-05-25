Витік нафти у Чорному морі. Введено режим підвищеної готовності

Джерелом екологічного лиха став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі заводу, що належить «Роснефть»)

В акваторії Чорного моря біля берегів Туапсинського району Росії стався розлив нафтопродуктів. За попередньою інформацією, джерелом екологічного лиха став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

За попередньою інформацією, в Туапсинському морському порту і на Туапсинському нафтопереробному заводі (власник «Роснефть») нештатних ситуацій не зафіксовано. Фахівцям належить встановити причину, як нафтопродукти потрапили в систему глибоководного випускного каналізаційного колектора.

«В результаті обстеження були виявлені два місця із залишковим закінченням нафтопродуктів, які могли бути джерелом забруднення. На даний момент забруднення локалізовано. Триває обробка масляних плям абсорбентами», – розповіли в регіональному оперштабі Краснодарського краю.

Тим часом, у російській Республіці Комі внаслідок аварії на трубопроводі компанії «Лукойл» в ґрунт і річку Колва (притока Печори) потрапило близько 90 тонн нафти, яка потроху дрейфує в напрямку Баренцового моря.