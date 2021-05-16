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    Аварія на нафтопроводі в Росії: тонни нафти пливуть до Баренцового моря

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    Екологічна катастрофа сталася у Республіці Комі - Аварія на нафтопроводі в Росії: тонни нафти пливуть до Баренцового моря
    Екологічна катастрофа сталася у Республіці Комі
    Фото: flashnord.com

    Компанія «Лукойл» намагалася занизити масштаби аварії

    У російській Республіці Комі внаслідок аварії на трубопроводі компанії «Лукойл» в ґрунт і річку Колва (притока Печори) потрапило близько 90 тонн нафти, яка потроху дрейфує в напрямку Баренцового моря. Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на місцеву владу, повідомлення «Лукойлу» і слова місцевих жителів.

    Про витік стало відомо 11 травня, але тоді його обсяг оцінили в шість-сім тонн. Вже 16 травня в «Лукойлі» визнали, що в ґрунт і річку потрапили 90 тонн нафти.
    За даними місцевої влади, в акваторію Колви потрапили 9 тонн нафти. 12 травня на місці події оголосили режим надзвичайної ситуації. Збирати нафту взялися 230 працівників «Лукойлу», а також понад 70 одиниць техніки.

    Згодом нафту в річці помітили місцеві жителі. За повідомленнями екоактивістів з Greenpeace, там пахло нафтопродуктами. У той же час влада 13 травня відзвітувала, що на ліквідацію забруднення може знадобитися 2-3 тижні. Уже 15 травня нафта спустилася вниз за течією на 180-200 кілометрів і почала забруднювати великі річки – Усу і Печору.

    Російські правоохоронці кажуть, що відкрили кримінальне провадження через порушення правил охорони навколишнього середовища.

    Нагадаємо, що на початку березня спалахнула нафта, що витікала з нафтогону під річкою Об в районі російського Нижньовартовська.

    Раніше стало відомо про масштабну екологічну катастрофу з розливом нафтопродуктів у російському місті Норильськ. Винуватцю пригоди – компанії «Норнікель», що належить самому багатому росіянину Володимиру Потаніну, тоді довелось сплатити найбільший в історії Росії екологічний штраф в 146 млрд рублів.

    Теги: нафта Росія штраф аварія влада
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