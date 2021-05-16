Аварія на нафтопроводі в Росії: тонни нафти пливуть до Баренцового моря

Компанія «Лукойл» намагалася занизити масштаби аварії

У російській Республіці Комі внаслідок аварії на трубопроводі компанії «Лукойл» в ґрунт і річку Колва (притока Печори) потрапило близько 90 тонн нафти, яка потроху дрейфує в напрямку Баренцового моря. Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на місцеву владу, повідомлення «Лукойлу» і слова місцевих жителів.

Про витік стало відомо 11 травня, але тоді його обсяг оцінили в шість-сім тонн. Вже 16 травня в «Лукойлі» визнали, що в ґрунт і річку потрапили 90 тонн нафти.

За даними місцевої влади, в акваторію Колви потрапили 9 тонн нафти. 12 травня на місці події оголосили режим надзвичайної ситуації. Збирати нафту взялися 230 працівників «Лукойлу», а також понад 70 одиниць техніки.

Згодом нафту в річці помітили місцеві жителі. За повідомленнями екоактивістів з Greenpeace, там пахло нафтопродуктами. У той же час влада 13 травня відзвітувала, що на ліквідацію забруднення може знадобитися 2-3 тижні. Уже 15 травня нафта спустилася вниз за течією на 180-200 кілометрів і почала забруднювати великі річки – Усу і Печору.

Російські правоохоронці кажуть, що відкрили кримінальне провадження через порушення правил охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, що на початку березня спалахнула нафта, що витікала з нафтогону під річкою Об в районі російського Нижньовартовська.

Раніше стало відомо про масштабну екологічну катастрофу з розливом нафтопродуктів у російському місті Норильськ. Винуватцю пригоди – компанії «Норнікель», що належить самому багатому росіянину Володимиру Потаніну, тоді довелось сплатити найбільший в історії Росії екологічний штраф в 146 млрд рублів.