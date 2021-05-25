У Києві трамвай зійшов з рейок (відео)
Рух трамваїв було паралізовано
Сьогодні, 25 травня, біля ринку «Юність» на вулиці Миропільській у Києві трамвай зійшов з рейок. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Але рух трамваїв було тимчасово призупинено.
Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримувався рух трамваїв №22, 28, 33К по вул. Миропільська - вул. Малишка в напрямку станції метро «Лісова».
На місце аварії було направлено відповідальну службу підприємства.
Рух трамваїв відновлено о 10:50, проте наразі курсування з відхиленням від графіка.