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    У Києві трамвай зійшов з рейок (відео)

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    Через аварію&nbsp;затримувався рух трамваїв №22, 28, 33К - У Києві трамвай зійшов з рейок (відео)
    Через аварію затримувався рух трамваїв №22, 28, 33К
    Фото: скріншот з відео

    Рух трамваїв було паралізовано

    Сьогодні, 25 травня, біля ринку «Юність» на вулиці Миропільській у Києві трамвай зійшов з рейок. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Але рух трамваїв було тимчасово призупинено.

    Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримувався рух трамваїв №22, 28, 33К по вул. Миропільська - вул. Малишка в напрямку станції метро «Лісова».

    На місце аварії було направлено відповідальну службу підприємства.

    Рух трамваїв відновлено о 10:50, проте наразі курсування з відхиленням від графіка.

    Теги: Київ громадський транспорт аварія Київпастранс
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    У Києві трамвай зійшов з рейок (відео)