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    У Малайзії зіткнулися два поїзди метро: постраждали понад 200 осіб

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    Один поїзд перевозив пасажирів, а другий запустили в тестовому режимі і він був порожнім - У Малайзії зіткнулися два поїзди метро: постраждали понад 200 осіб
    Один поїзд перевозив пасажирів, а другий запустили в тестовому режимі і він був порожнім
    Скріншот з відео

    «Можливо, сталося непорозуміння з центром управління поїздами», – заявили у поліції

    У метро Куала-Лумпура, Малайзія, зіткнулися два поїзди метро – постраждали більше 200 осіб. Про це повідомляє Alghadeer TV в понеділок, 24 травня.

    Інцидент стався близько 20:45 за місцевим часом. Два поїзди легкорельсового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.

    Начальник районної поліції Мохамад Зайнал Абдулл заявив, що один поїзд перевозив пасажирів, а другий запустили в тестовому режимі і він був порожнім.

    Відомо, що 47 осіб серйозно постраждали, ще 166 були незначно травмовані.

    «Ми все ще розслідуємо інцидент... але підозрюємо, що, можливо, сталося непорозуміння з центром управління поїздами», – сказав Мохамад Зайнал.

    Нагадаємо, нещодавно в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. У поїзді було досить багато людей, оскільки багато хто в цей час поверталися з роботи.

    Згодом влада Мексики оголосила триденний траур у зв'язку з катастрофою в метро.

    Теги: метро Малайзія потяг аварія
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    У Малайзії зіткнулися два поїзди метро: постраждали понад 200 осіб