У Малайзії зіткнулися два поїзди метро: постраждали понад 200 осіб

Один поїзд перевозив пасажирів, а другий запустили в тестовому режимі і він був порожнім

«Можливо, сталося непорозуміння з центром управління поїздами», – заявили у поліції

У метро Куала-Лумпура, Малайзія, зіткнулися два поїзди метро – постраждали більше 200 осіб. Про це повідомляє Alghadeer TV в понеділок, 24 травня.

Інцидент стався близько 20:45 за місцевим часом. Два поїзди легкорельсового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.

Начальник районної поліції Мохамад Зайнал Абдулл заявив, що один поїзд перевозив пасажирів, а другий запустили в тестовому режимі і він був порожнім.

Відомо, що 47 осіб серйозно постраждали, ще 166 були незначно травмовані.

«Ми все ще розслідуємо інцидент... але підозрюємо, що, можливо, сталося непорозуміння з центром управління поїздами», – сказав Мохамад Зайнал.

Нагадаємо, нещодавно в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. У поїзді було досить багато людей, оскільки багато хто в цей час поверталися з роботи.

Згодом влада Мексики оголосила триденний траур у зв'язку з катастрофою в метро.