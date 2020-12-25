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    Війна на Донбасі: бойовики чотири рази порушили перемир'я

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    <span>Втрат серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил немає</span> - Війна на Донбасі: бойовики чотири рази порушили перемир'я
    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає
    Фото: штаб ООС

    Українські військові стріляли у відповідь

    У п'ятницю, 25 грудня, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Жертв і постраждалих серед українських військових немає.

    Про це повідомляє прессслужба Операції Об'єднаних сил.

    Біля Водяного на Приазов'ї проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, вистріливши 12 і 8 разів відповідно. Також вони стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл. Серед особового складу немає бойових втрат.

    До слова, прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО. Зокрема, завершальним етапом було прийняття від бригади Збройних сил України державного кордону України.

    Слід нагадати, що президент Зеленський озвучив план дій у випадку нападу Росії на УкраїнуПри цьому він змоделював дії України у випадку війни. «Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України», – прогнозує Зеленський.

    Крім того, український президент заявив, що хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет»За його словами, зараз він не телефонує Путіну, бо «немає предмета для розмови».


    Теги: бойовики на Донбасі війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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