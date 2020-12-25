Політв’язень Шумков розповів про тортури в російській колонії

У РФ Шумкова звинуватили у тому, що він був охоронцем Яроша

У РФ Шумкова звинуватили у тому, що він був охоронцем Яроша

За відмову робити принизливі речі у російських тюрмах ув'язнених жорстоко б'ють

Колишній політв'язень Кремля Олександр Шумков, який повернувся додому після відбування терміну за сфабрикованою у РФ справою щодо «екстремізму», розповів про тортури російських силовиків.

Його свідчення опублікували BBC NEWS.

«У ФСБ пройшов через різне — били електричним струмом, одягали протигаз… Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їх улюблений метод катувати політичних або військових в’язнів. Багато з тих, хто відбуває термін за 205-й або 208-ю статтях (теракт, організація НВФ) проходили через цю процедуру», — розповідає українець.

Після незаконного засудження його відправили до колонії міста Торжок Тверської області.

«На прийомі пропонується — хоча це не можна назвати добровільною процедурою — пройти через таке приниження як в зад взяти брудну ганчірку і протерти місце, де ходили співробітники колонії. Я відмовився і за це мене побили. При цьому говорили, що був на Майдані, воював на Донбасі і так далі», — згадує Шумков.

При цьому з іншими в’язнями колонії у нього були «навіть дружні відносини».

«Російська в’язниця зараз — це «тюрма народів». Там, крім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей із Середньої Азії. Коли був у житловій зоні колонії, то українців перестали називати «хохлами», — зазначає колишній політв'язень.

Шумков був захоплений російськими силовиками у 2017 році. У грудні 2018 суд РФ засудив його до чотирьох років колонії за участь в організації Правий сектор.

Згідно зі звинуваченням, він «довгий час» був охоронцем тодішнього лідера ПС Дмитра Яроша.

В Україні Шумков повернувся 24 грудня 2020 року.