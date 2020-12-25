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    У Азербайджані розпочалась демобілізація

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    <span>Військові Збройних сил Азербайджану</span> - У Азербайджані розпочалась демобілізація
    Військові Збройних сил Азербайджану
    Фото: Тwitter/Murad Gazdiev

    Демобілізація відбуватиметься поетапно

    У Азербайджані почалась поетапна демобілізація громадян, які призивалися на військову службу на час тривалих воєнних дій в Нагорному Карабасі.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.

    За наказом міністра оборони у виконання розпорядження президента Азербайджану у період з 25 грудня 2020 року по 15 квітня 2021 року будуть демобілізовані призвані військовослужбовці.

    Демобілізація буде відбуватися з урахуванням віку військовослужбовців відповідно до термінів звільнення.

    Інформацію про етапи звільнень мобілізованих військовослужбовців обіцяють публікувати у засобах масової інформації.

    Нагадаємо, що часткова мобілізація Азербайджаном була оголошена 28 вересня 2020 року, тобто на другий день початку бойових дій у Нагірному Карабасі.

    Текст указу було оприлюднено на офіційному сайті президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва та набував чинності з моменту його публікації.

    Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

    10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

    Теги: демобілізація Азербайджан Ільхам Алієв військові Нагірний Карабах
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