У Азербайджані розпочалась демобілізація

Демобілізація відбуватиметься поетапно

У Азербайджані почалась поетапна демобілізація громадян, які призивалися на військову службу на час тривалих воєнних дій в Нагорному Карабасі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.

За наказом міністра оборони у виконання розпорядження президента Азербайджану у період з 25 грудня 2020 року по 15 квітня 2021 року будуть демобілізовані призвані військовослужбовці.

Демобілізація буде відбуватися з урахуванням віку військовослужбовців відповідно до термінів звільнення.

Інформацію про етапи звільнень мобілізованих військовослужбовців обіцяють публікувати у засобах масової інформації.

Нагадаємо, що часткова мобілізація Азербайджаном була оголошена 28 вересня 2020 року, тобто на другий день початку бойових дій у Нагірному Карабасі.

Текст указу було оприлюднено на офіційному сайті президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва та набував чинності з моменту його публікації.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.