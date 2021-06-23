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    Війна на Донбасі: бойовики дев'ять разів зірвали режим тиші

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    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Війна на Донбасі: бойовики дев'ять разів зірвали режим тиші
    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає

    Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Як повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, протягом минулої доби, 22 червня, на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

    Поблизу Золотого-4 окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Красногорівки ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Лебединського окупанти обстрілювали наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

    Із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська двічі здійснювали обстріл поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

    У напрямку Світлодарська ворог здійснював обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

    У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» і «Орлан-3М» відповідно із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

    Станом на 7 годину ранку, 23 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

    Неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Південного російські найманці обстріляли позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    «Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

    До слова, США вимагають від Росії припинити «безглузде насильство» на Донбасі.

    Також повідомлялося, що на Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах: шестеро загиблих.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Війна на Донбасі: бойовики дев'ять разів зірвали режим тиші