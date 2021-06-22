Запускали безпілотники та стріляли з РПГ: бойовики п’ять разів порушили «тишу»

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає

У зоні проведення операції Об’єднаних сил від початку доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це у Facebook повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

Так, поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» та «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах: шестеро загиблих.

Протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

До слова, в Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.

Розпочалася війна 1941-1945 років, яка стала складником Другої світової війни