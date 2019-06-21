Дострокові вибори: Кличко оприлюднив фінальний список кандидатів від «Удару»



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Кінцевий список дещо відрізняється від оприлюдненого раніше

Партія «Удар», яка не буде брати участь в парламентських виборах по списку, виставить лише 15 кандидатів по мажоритарних округах. Фінальний перелік кандидатів опинився в розпорядженні «Главкому».

Кінцевий список дещо відрізняється від оприлюдненого раніше. Цікаво, що з діючих народних депутатів від «Удару» балотуються лише Андрій Кіт та Ігор Побер. Впливовий соратник Кличка Артур Палатний на вибори не пішов, але серед кандидатів є кілька його помічників.

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На сайті лідера «Удару» Віталія Кличка йдеться, що таке рішення прийнято, щоб не розпорошувати голоси демократичного табору.

«Багато політичних сил йдуть на ці вибори. Ми розуміємо, наскільки складними вони будуть. І перш за все - для українських виборців ... Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які будуть пропонувати реальний план змін і перетворень, не були розсіяні. Щоб не сталося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від «Удару» підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати в округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців», - заявив лідер «Удару».

Сам Кличко має намір залишитися на посаді мера Києва і не буде балотуватися до Верховної Ради.