Кличко очікує, що частина Київради «перефарбується в зелений»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Масовим це явище не буде», - впевнений столичний голова

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що восени на Київраду чекає переформатування, оскільки частина депутатів вийдуть зі своїх фракцій і створять провладні об’єднання типу «За Зеленського». Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Кличко зазначив, що «у політиці завжди були і є люди, які перефарбовуються дуже швидко».

Проте, він переконаний, що це явище не буде масовим. «Я думаю, окремі депутати перефарбуються в зелений колір, але масовим це явище навряд чи буде», - сказав мер.

Як відомо, після першого туру президентських виборів деякі депутати Київради почали «перевзуватися». Так, кілька депутатів міськради наліпили на свої телефони наліпки із символікою команди Володимира Зеленського. Зокрема, журналісти зафіксували трьох таких депутатів від «Батьківщини».

У кінці травня депутат Київської міської ради Олександр Пабат подав заяву про вихід із фракції «Солідарність».

Нагадаємо, указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Читайте також матеріал «Главкома»