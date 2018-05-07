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    Військові на Донбасі частково обмежили рух автівок

    До 11 травня буде тимчасово обмежено рух цивільного автотранспорту
    До 12-ти населених пунктів у Донецькій та Луганській областях з 6 по 11 травня обмежено в’їзд. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на штаб Операції об’єднаних сил. Там пояснили, що це зроблено у зв’язку із підготовкою військових до відсічі і стримування збройної агресії Росії на Донбасі. Тому в
    • Сьогодні, 20:09
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    До 11 травня буде тимчасово обмежено рух цивільного автотранспорту

    До 12-ти населених пунктів у Донецькій та Луганській областях з 6 по 11 травня обмежено в’їзд.

    Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на штаб Операції об’єднаних сил.

    Там пояснили, що це зроблено у зв’язку із підготовкою військових до відсічі і стримування збройної агресії Росії на Донбасі.

    Тому в період з 6 по 11 травня буде тимчасово обмежено рух цивільного автотранспорту та переміщення осіб в наступних районах населених пунктах:

    - у Донецької області: Костянтинівка, Степанівка, Яблунівка, Мирноград, Покровськ, Новотроїцьке, Новогродівка, Желанне, Очеретине, Орлівка;

    - у Луганській: Михайлівка та Софіївка.

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